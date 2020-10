Lazio, Dabo su Instagram: "Grazie ai tifosi per il dono di maglie per la scuola calcio" - FT

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Ousmane Dabo ha aperto una scuola calcio a Ziguinchor, nel sud del Senegal. L'ex biancoceleste cerca in questo modo di aiutare i ragazzi più bisognosi di quella zona. I laziali di tutto il mondo sono rimasti molto legati all'ex centrocampista dopo il rigore decisivo per la conquista della Coppa Italia nel 2009, così un gruppo di tifosi biancocelesti provenienti dalla Francia, ha deciso di donare magliette e pantaloncini per i giovani calciatori. Dabo ha ringraziato su Instagram: "Grazie ad Arnaud e i suoi amici di 'lazialiefrancesi' per il dono di maglie per i ragazzi della nostra scuola calcio".