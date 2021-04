Lazio, dalla Germania: Tare nel mirino dell'Eintracht Francoforte

Sirene tedesche all'indirizzo di Igli Tare. Il direttore sportivo della Lazio, non è una novità, è molto stimato sia in Italia che all'estero e in Bundesliga l'Eintracht Francoforte saluterà il suo attuale direttore sportivo Fredi Bobic al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Frankfurter Rundschau sembra che tra i vari candidati sia spuntato anche il nome del ds biancoceleste. Secondo quanto riportato dal portale tedesco, quello di Tare sarebbe il profilo perfetto, dal canto suo la società ha fatto sapere che in questi mesi ha già sondato il terreno per il successore di Bobic. Solo con il tempo si capirà se ci saranno soprese o meno.

