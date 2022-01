Lazio, dalla Spagna: "Il Betis ha un'offerta per Luiz Felipe": i dettagli

Dentro o fuori. La Lazio ragiona in questo senso. Serve chiarezza, Lotito e Tare non vogliono perdere Luiz Felipe. Il contratto del difensore biancoceleste è in scadenza a giugno 2022. La richiesta di Luiz Felipe equivale a 2,5 milioni, la sensazione è che si possa chiudere intorno ai 2,1-2,2 milioni per il brasiliano. Inoltre, come già comunicato dalla nostra redazione, è in programma all'inizio di questa settimana un nuovo incontro con l'agente di Luiz Felipe: si lavora per limare le distanze.

BETIS SU LUIZ FELIPE - Stando ad alcune voci che provengono dalla Spagna, in particolare da ElDesmarque, il Real Betis sta lavorando per rafforzare la rosa nel mercato estivo e uno dei nomi in pole da più di sei mesi è sempre quello di Luiz Felipe. Negli ultimi giorni i contatti si sono intensificati con il Betis che ha offerto al brasiliano un contratto quadriennale. A Luiz Felipe non dispiacerebbe, ma prima c'è la Lazio che tiene duro. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta.