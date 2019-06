Lazio, dalla Spagna: “Luis Alberto ha avuto dei contatti con il Siviglia"

Quello tra Luis Alberto e il Siviglia è un tormentone che, da qualche sessione di calciomercato, spopola in Andalusia. Nella scorsa stagione El Diez della Lazio è sbocciato all'ombra del Colosseo, diventando uno degli oggetti pregiati della nostra Serie A. La voglia di riportarlo in Spagna - in particolare nella sua Siviglia - è tanta, ma le cifre richieste dal club biancoceleste non agevolano una trattativa già di per sé difficile. Lo spagnolo è definito come una “chimera” per i biancorossi dal portale diariodesevilla.es, che però svela un retroscena risalente a una settimana e mezzo fa: “Dopo la tragica scomparsa di Reyes, Luis Alberto ha incontrato Loren (suo agente ed ex compagno di squadra di Monchi, ds del Siviglia n.d.r.) al Ramon Sanchez-Pizjuan (stadio del Siviglia) con cui si è stretto in un caloroso abbraccio. Non era il momento per parlare di trattative, ma dei contatti ci sono stati. Anche se la realtà è che la Lazio chiede una cifra spropositata”. Monchi dunque sarebbe amico dell'agente di Luis Alberto, con il quale esiste una “linea diretta”. Comunque, il ritorno del 10 biancoceleste in Spagna è un'ipotesi che lo stesso portale tende a bollare come praticamente impossibile, viste anche le parole dello stesso spagnolo che ha confessato di essere molto felice del rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2021.

