Lazio, De Cosmi: "Con il Crotone match complicato. Importante recuperare giocatori"

Roberto De Cosmi, ex tecnico dei giovanissimi della Lazio, ha parlato così a Lazio Style Radio, in vista del match con il Crotone di sabato: “Contro la squadra di Stroppa sarà un match complicato, sarà importante recuperare più uomini possibili per Inzaghi, cercando di mettere in piedi una rosa completa negli undici e con le alternative a gara in corso. I rossoblù hanno raccolto poco fino ad ora in termini di punti, producono un calcio offensivo ma anche organizzato tatticamente. Le ultime difficoltà relative alle situazioni di Immobile e Milinkovic non aiutano Inzaghi, ma i biancocelesti possono e devono fare risultato in Calabria ".

