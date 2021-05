Lazio, De Cosmi: "Il derby conta sempre. Sulla corsa Champions..."

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Roberto De Cosmi, ex allenatore dei Giovanissimi biancocelesti, ha fatto il punto sulla Lazio: “Col Parma abbiamo visto una partita sottotono ma contava vincere. La Lazio si giocherà le ultime chances di Champions con la Roma e con il Sassuolo, in attesa del Torino. Le altre? Non mi aspettavo un Milan così ma la squadra di Pioli è in grande fiducia e ha legittimato contro il Torino. La Lazio deve giocarsela fino alla fine, poi sarà tempo di bilanci finali. Le parole di Immobile? Ha parlato da leader indiscusso, con spessore, facendo capire il percorso che lui ha vissuto e si è creato, capendo gli sforzi fatti in questi anni da tutta la Lazio. L'aspetto mentale conta, e per andare in Champions è fondamentale, i mezzi tecnici per confermarsi ci sono, ma se in alcuni contesti l'attegiamento non è sempre dei migliori si rischia contri tutti, e Immobile ha fatto bene a sottolinearlo. Derby senza stimoli? Non esistono derby senza motivazioni in nessuna categoria. La Lazio dovrà affrontarlo al meglio e i calciatori sapranno sicuramente come farlo nel migliore dei modi. È una partita che ha valore, perchè ogni stracittadina viene ricordata ".

