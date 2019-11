Lazio, De Cosmi: "Milinkovic in attacco? Potrebbe essere una soluzione..."

Benedetta sosta, maledetta Europa League. Si potrebbe riassumere così il pensiero di Roberto De Cosmi, ex allenatore delle giovanili biancocelesti e della Lazio Women. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel: "La sosta per le nazionali arriva nel momento giusto, perché permetterà alla Lazio di recuperare le energie dopo tante partite. Soprattutto Radu e Marusic saranno fondamentali alla ripresa del campionato. I biancocelesti stanno dimostrando un buon atteggiamento mentale, l'unico rammarico restano gli episodi sfortunati in Europa League. La qualità di gioco corale offerta in campionato però è importante, lì i biancocelesti stanno andando molto bene". Specialmente in attacco, anche se forse manca qualcosa a livello numerico: "L'organizzazione offensiva porta molti giocatori nell'area avversaria e questo fa la differenza. Milinkovic ha un potenziale enorme e fornisce anche un equilibrio tattico importante. Sergej in attacco potrebbe essere una soluzione in caso di emergenza. Le caratteristiche di Immobile sono rare, i suoi gol e le prestazioni parlano chiaro. C'è qualcosa da correggere ma è normale".

