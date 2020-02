Lazio, De Grandis: "Caicedo grande giocatore, ma il mercato..."

La Lazio batte la Spal e conferma il momento di forma straordinario. Ai microfoni di Sky ha parlato De Grandis: "La Lazio non ha preso Giroud, ma oggi Caicedo ha giocato e ha fatto due gol. È un punto di forza di questa squadra, gioca benissimo con Immobile. Io credo comunque che due alternative avrebbero fatto comodo, senza toccare la rosa titolare. Nel girone di ritorno è fisiologico avere squalifiche o altri problemi. Se manca Immobile, la Lazio ha solo una punta titolare. Hanno provato a prendere Giroud per dare un cambio non solo dal punto di vista tecnico, ma per aumentare la caratura internazionale della squadra.

