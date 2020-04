Lazio, De Martino: "A Formello c'è il miglior centro sportivo d'Italia"

In occasione del collegamento col presidente Claudio Lotito, anche il Direttore della Comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, ha chiarito alcuni aspetti della questione relativa alla possibilità di proseguire in idoneità gli allenamenti: "Siamo qui a raccontare queste giornate particolari sotto ogni aspetto. Per quanto riguarda il nostro lavoro stiamo leggendo le varie ipotesi per la ripresa del campionato, si sta andando verso un orizzonte di ripresa con le modalità che vedremo in seguito. Oggi sono 23 anni dall'inaugurazione del Centro Sportivo di Formello" - ha detto De Martino ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 - "Segno di una ristrutturazione importante che c'è stata, tra qualche settimana uscirà il video completo che dimostrerà come è cambiato completamente il volto del centro. Parliamo del più performante in Italia, ogni area è stata rivoluzionata. La Società merita i complimenti per il lavoro, ogni anno la Lazio alza la propria asticella. Un altro aspetto importante è stato quello di unire il settore giovanile alla prima squadra, così da poter controllare tutta l'area. Abbiamo inoltre provveduto ad una sanificazione completa della struttura. La Lazio è stata la prima a fermare gli allenamenti e nessun calciatore biancoceleste ha lasciato Roma nell'ultimo mese”.

