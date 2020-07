Lazio, De Martino: “La società sta valutando con grande equilibrio questo momento delicato”

È senza dubbio un momento particolare in casa Lazio, dopo 4 partite senza vittoria, con la società che si pone domande sui possibili motivi che hanno messo in difficoltà la squadra di Inzaghi nell'ultimo mese. Di questo e altro, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, il direttore della comunicazione biancoceleste Stefano De Martino, facendo chiarezza: “La società si sta interrogando con professione su quello che non sta andando. Non dobbiamo tralasciare che da dopo l'emergenza questa squadra ha perso 5 titolari fondamentali, e qualsiasi altro club faticherebbe a giocare in queste condizioni. I motivi vanno ricercati senza scadere in beghe o polemiche sull'alimentazione dei giocatori. Dobbiamo interrogarci non soltanto sulla preparazione fisica, visto che la Lazio è la terza squadra che corre di più in Italia. Con grande equilibrio, la società sta valutando come ha sempre fatto le cause di questo momento delicato”.

