Lazio | Dele-Bashiru, Baroni gli offre la chance per il riscatto: i dettagli

Dele-Bashiru in cerca di riscatto. Fino al big match contro l'Atalanta, 13 presenze, due assist e quattro gol, tra Coppe e campionato. Nel nuovo anno appena due volte in campo sino al 90' (con Braga e Como) e una sola vittoria nell'unica vittoria biancoceleste in casa del 2025 - contro il Monza, il 9 febbraio. Quindi a Venezia, il 22 febbraio, l'inizio di un nuovo calvario. Si tratta di una "semplice" distorsione alla caviglia, ma da quel momento Dele-Bashiru si è rivisto solo 11' a Plzen e poi lunedì scorso nel finale contro il Torino, colpevole di aver perso la marcatura su Gineitis.

Ora però si ricomincia da capo. Fisayo va rimotivato. Il tecnico gli ha parlato ed è pronto a offrirgli subito la chance per il riscatto, riporta Il Messaggero. Dopo averlo provato anche come mediano, l'allenatore è pronto a rilanciarlo sulla trequarti a Bergamo per sfruttarne la progressione e le doti di sfondamento. Come all'andata, il nigeriano renderà il 4-2-3-1 più camaleontico. A tratti sembrerà di vedere un 4-3-3 con Rovella e Vecino.

