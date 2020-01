Lazio, Delio Rossi: "Bisogna fare un plauso alla società. Inzaghi fondamentale"

"La società si merita un plauso", parola di Delio Rossi. Uno che la Lazio di Lotito la conosce bene, l'ha vissuta dall'interno e portata al trionfo per la prima volta nella sua gestione. "Ha costruito una squadra importante, con buoni giocatori" - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli - "Sono 3 anni che lavorano con lo stesso allenatore, Inzaghi, e ormai hanno acquisito una propria impronta. La partita con l’Atalanta è lo specchio di questa Lazio. E sicuramente anche un po’ di fortuna sta segnando positivamente questa bella annata". Ma la continuità per la quale la società ha optato in estate, confermando Inzaghi, è la stata la scelta migliore: "Un allenatore può impiegare tempi diversi per adattare un giocatore al proprio stile di gioco, anche molto dipende dalla qualità del giocatore: con quelli più bravi si fa meno fatica".

