Lazio, Delio Rossi su Inzaghi: “Io avrei mantenuto la promessa”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, Delio Rossi, ex allenatore biancoceleste, ha fatto il punto in casa Lazio concentrandosi in modo paritocolare sull'addio di Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni: "L’addio di Inzaghi? Forse non è stato bello il modo o la maniera, nel senso che se tu trovi un accordo che non c’era prima e il giorno dopo te ne vai perché viene l’Inter… personalmente io se mi fossi dato la mano o mi fossi accordato, per me poteva venire anche il Real Madrid il giorno dopo: conoscendomi avrei mantenuto la promessa, fermo restando che comunque lo capisco perché ti viene a chiamare la squadra campione d’Italia, ti offre il doppio di ingaggio… anche perché prima o poi Simone sarebbe dovuto andare via, doveva andarsi a misurare. Quale miglior esperienza dell’Inter?”.