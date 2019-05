Lazio, Di Gennaro: “Coppa Italia traguardo prestigioso, stagione da 8”

Antonio Di Gennaro, ex calciatore e noto opinionista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel. Per l'ex Verona l'annata della Lazio è stata più che positiva, ecco le sue parole: “La stagione della Lazio è da 8 in pagella: la conquista di un trofeo importante contro l’Atalanta, che era una delle squadre più in forma del campionato, non è una cosa da poco. I biancocelesti sono una sqiadra con grande qualità e forza, hanno potenzialità importanti. La Coppa Italia è un trofeo che non tutti riescono a conquistare, è un traguardo importante e prestigioso”.

EUROPA LEAGUE: “L’Europa è preziosa per ogni Società, la Champions sarebbe il massimo, ma richiede investimenti importanti e l’allestimento di un organico di tutto livello. Più squadre italiane si hanno nelle competizioni europee e meglio è. La Lazio è costantemente in Europa, questo è un vantaggio per la società che riesce a pianificare al meglio le mosse per la prossima stagione. Il club acquisisce blasone e questo farà piacere anche ai tifosi”.

SU BADELJ: “Badelj probabilmente ha pagato la presenza di un calciatore fortissimo come Leiva, è difficile scalzare un elemento come il brasiliano. I biancocelesti hanno un centrocampo importante e fondamentale, è certamente il reparto più importante di tutta la squadra”.

