Lazio, Di Gennaro: "In ogni caso Milinkovic sposterà gli equilibri..."

Milinkovic in, Milinkovic out: questo il dilemma che da qui al prossimo mese attanaglierà la Lazio. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, Antonio Di Gennaro, ex calciatore del Verona e attuale opinionista sportivo, ha analizzato il mercato biancoceleste, soffermandosi in primo piano sulla situazione legata a Milinkovic-Savic: "La Lazio rimane sempre una squadra competitiva sia per un posto in Champions che per uno in Europa League, senza dimenticare ovviamente la Coppa Italia. Vedremo quale sarà il futuro di Milinkovic. Sergej potrebbe spostare gli equilibri sia in caso di permanenza o cessione: cederlo senza rimpiazzarlo vorrebbe dire indebolirsi. La Lazio è competitiva, due anni fa ha perso la Champions League nell'ultimo quarto d'ora".

LAZIO, I NUOVI ACQUISTI - "Vavro è un acquisto importante, mentre Lazzari completa alla perfezione il 3-5-2 di Inzaghi: è stato un investimento di livello che potrà aiutare il calciatore anche in chiave Nazionale. Correa mi piace tantissimo, giocherebbe titolare in ogni squadra italiana. Ha tutto, deve solo trovare un po' di continuità: è il giocatore più tecnico della Lazio".

