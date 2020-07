Lazio, Di Gennaro: “Inaspettato un calo del genere. La Champions resta comunque vicina”

Antonio Di Gennaro, ex giocatore e oggi commentatore, ha detto la sua sui biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Radio: “Il calo così drastico dei biancocelesti è stato inaspettato, ma la Champions resta comunque ad un passo. La Lazio prima del lockdown era in forma, e nonostante le difficoltà preventivate dello stop, non ci si aspettava una crisi del genere, ma che potesse comunque lottare per lo scudetto. Le assenze di Lulic e Leiva, due leader e trascinatori della squadra, si sono rivelate più pesanti del previsto. Giocare ogni tre giorni con una rosa non lunga come quella di cui dispone Inzaghi, ha causato poi altre difficoltà. Sembra però che dopo la sconfitta di Bergamo, le Aquile abbiano perso la voglia di giocare e divertirsi. Al di là dei problemi che la sosta ha causato a molte squadre, è giusto che la società capitolina faccia delle riflessioni su questo calo fisico e mentale”.

