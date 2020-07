Lazio, dopo il lockdown in campo sempre gli stessi: ecco chi ha giocato di più

L'emergenza in casa Lazio c'è stata e c'è ancora in tutti i sensi. I tanti infortuni con cui mister Inzaghi ha dovuto fare i conti, gli hanno di fatto impedito di ruotare tutti i giocatori, con alcuni che non hanno riposato neppure un minuto fin dal match con l'Atalanta.

STAKANOVISTI – Strakosha e Acerbi guidano questa speciale classifica degli “instancabili”, con 7 partite e 630' minuti totali giocati (tutti). È la volta poi di Luis Alberto, con 610' minuti totalizzati in 7 partite, Lazzari con 605' e a chiudere nei primi 5, Marco Parolo, vero e proprio tutto fare in campo, con 550' minuti in 7 incontri. Al sesto e settimo posto, gli altri due big laziali, Immobile e Milinkovic, con 540' e 539' minuti disputati, il primo in 6, il secondo in 7 match. Da non tralasciare i 446' minuti del veterano della difesa Stefan Radu, e il sorprendente Jony, chiamato agli straordinari dopo l'infortunio di Lulic: l'esterno spagnolo ne ha totalizzato 412' in 7 gare. A chiudere infine questa mini graduatoria, è Felipe Caicedo, il quale ha dalla sua, 392' minuti giocati in 6 partite.

