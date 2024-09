Lazio, Dia su Castellanos: "La competizione fa bene a prescindere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non poteva iniziare meglio l'avventura di Boulaye Dia con la maglia della Lazio subito in gol nella sfida contro il Milan. L'attaccante è stato presentato oggi in conferenza stampa e tra i vari temi ha detto la sua anche sul dualismo con il Taty Castellanos: "Ci sono delle differenze, la qualità dei giocatori soprattutto, l'intensità degli allenamenti. Qui bisogna vincere, nient'altro. La competizione con gli altri attaccanti fa bene a prescindere, non c'è più o meno pressione. La cosa importante è allenarsi bene per conquistare la titolarità oppure per giocare insieme agli altri attaccanti in rosa".