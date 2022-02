Lazio, Djavan Anderson debutta in Olanda da titolare e festeggia sui social

È arrivato l'esordio di Djavan Anderson con la maglia del PEC Zwolle, squadra olandese che milita nell'Eredivise. Il centrocampista classe '95 fino a gennaio era in prestito al Cosenza in Serie B dalla Lazio, poi nei giorni di mercato si è trasferito (ancora in prestito) in patria, in Olanda, dove ha debuttato contro il NEC Nijmegen, match terminato 1-1 nonostante l'inferiorità numerica del PEC Zwolle. Schierato titolare come esterno sinistro di una difesa a cinque, l'ex biancoceleste ha giocato 77' prima di essere sostituito. Sui social Anderson ha postato una foto con i suoi nuovi compagni durante l'esultanza per il gol di Redan.

