Lazio, contro la Fiorentina il cinismo è l'arma vincente: i numeri del match

La Lazio di Maurizio Sarri manda ko la Fiorentina per 3-0 e guadagna punti preziosi in classifica. I biancocelesti nella 24° giornata di Serie A hanno trionfato sul manto verde dello Stadio Artemio Franchi con le reti di Milinkovic e Immobile, e sul finale con l'autogol di Biraghi. Ottima prova per la Lazio che ha guadagnato il quarto clean sheet tornando a casa con la porta inviolata e tre punti preziosissimi per il cammino biancoceleste. Stando all'analisi Opta, come riporta la rassegna di Radiosei, i tiri totali della Lazio sono 12 vs i 9 dei viola, di questi solo 3 nello specchio per la Fiorentina, 7 per la squadra capitolina. Per i tiri da dentro l'area la Lazio domina e ne totalizza 10, mentre da fuori solo 2 a differenza della squadra di Italiano 5 e 4. Per i duelli vinti il dato è abbastanza equilibrato tanto che sono 36 (51,40%) per la Lazio, 34 (48,60%) per la squadra di casa come anche il possesso palla tanto da realizzarne il 50% entrambe. In merito al palleggio, Sarri e i suoi hanno totalizzato 495 passaggi di cui l'85,10% ne sono riusciti, 480 per il club viola con una precisione pari a 87,10%. Numeri confortanti per la Lazio, la speranza del mister toscano è di ripetere quanto fatto anche nel tour de force che gli aspetta.