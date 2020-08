Lazio, Djavan Anderson lancia il concorso: "A 40.000 followers regalo una maglia" - FT

Continuano le vacanze, più che meritate, per i calciatori della Lazio che stanno trascorrendo questi giorni prima del ritiro che li porterà alla preparazione per la prossima stagione. Chi con gli amici, chi con le proprie compagne passeranno anche il giorno di ferragosto. Anche Djavan Anderson si gode il mare nella bellissima Positano e proprio oggi ha lanciato sul suo profilo Instagram un contest: a 40.000 followers regalaerà infatti una maglia autografata. Il calciatore ha approfittato dell'iniziativa anche per augurare un buon ferragosto ai suoi seguaci.

Calciomercato Lazio, giorni decisivi per David Silva: la situazione

Calciomercato Lazio, Fares per la fascia sinistra: atteso l'incontro tra i club

TORNA ALLA HOME