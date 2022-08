Lazio, domani la consegna della lista per la Serie A: tra i giovani e il loro futuro...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio ha messo in atto un processo di ringiovanimento della rosa, portando in squadra molti U-22 in sostituzione di giocatori esperti. Questo rinnovamento ha permesso di abbassare l'età media della squadra e facilitato notevolmente la compilazione della lista provvisoria per la Serie A che, entro le 12.00 di domani, andrà consegnata in Lega. Tanti margini di scelta per Maurizio Sarri che non avrà la necessità di inserire profili come Marcos Antonio, Gila, Cancellieri, Raul Moro e Luka Romero, perché rientreranno tra gli U-22 e, allo stesso modo, non occuperanno slot Danilo Cataldi, Alessio Furlanetto e Marco Bertini che rientrano tra i giovani cresciuti nel vivaio, ai quali si aggiungerà anche un altro Primavera.

IL FUTURO DEI GIOVANI - Tra i giocatori più giovani in uscita c'è Sofian Kiyine: il centrocampista classe 1997, secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, dovrebbe partire in prestito e piace al Gaziantep in Turchia. Come vi avevamo raccontato in esclusiva, il Siena era pronto ad accogliere Marco Bertini, anche lui in partenza, ma Sarri ha bloccato tutto. Il tecnico, infatti, vorrebbe trattenere il centrocampista ex Primavera per allungare il centrocampo e farlo crescere ulteriormente. Per quanto riguarda il ruolo di terzo portiere Furlanetto sembrerebbe in vantaggio su Adamonis, che era finito nel mirino della Reggiana.