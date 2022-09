Lazio, domani la ripresa degli allenamenti: da valutare gli infortunati

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di riposo in casa Lazio. La squadra di Sarri si ritroverà domani al centro sportivo di Formello per preparare la sfida contro lo Spezia in programma domenica 2 ottobre alle ore 12:30. Da valutare le condizioni di Casale, Lazzari e Immobile. Il primo è alle prese con una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra. Sicuro il suo forfait contro la compagine allenata da Gotti. L'esterno ancor prima della sosta aveva riportato una lesione di 1° grado al bicipite della coscia e non è sicuro che possa recuperare contro i liguri. Per Immobile invece l'infortunio riguarda il bicipite femorale della coscia destra, dove è stato riscontrato un edema. Nei prossimi giorni si capirà meglio se il bomber riuscirà o meno ad essere disponibile già da domenica. Si attendono anche i rientri dei nazionali. Se Milinkovic Savic è già tornato alla base, gli altri faranno ritorno nella Capitale in settimana. Nello specifico sono Hysaj, Gila, Cancellieri, Provedel e Marusic. Tra mercoledì e giovedì al massimo dovrebbero essere tutti a disposizione del tecnico laziale.