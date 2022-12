Lazio, domenica di relax. E Milinkovic veste i panni del super-papà!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domenica di riposo in casa Lazio prima della partenza alla volta della Turchia per il mini-ritiro in vista della ripresa del campionato di Serie A. Farà parte della squadra anche Milinkovic che, proprio in vista di una lontananza forzata dalla famiglia per qualche giorno, si sta godendo qualche momento di tenerezza con la compagna Natalija e la figlia Irina. Sui social il Sergente ha condiviso una foto che lo ritrae mentre spinge il passeggino della bimba: occhi a cuoricino e papà super-innamorato. Si "ricarica" anche il cuore prima di allenare la forma fisica.

