Lazio, due anni fa Milinkovic stendeva l'Inter a San Siro - VIDEO

Decisivo tanto con la Lazio quanto con la Serbia, Milinkovic è pronto ad aiutare la squadra a conquistare il quarto posto. Le sfide mancanti sono come delle finali per i biancocelesti, che non possono sbagliare nulla per cercare di qualificarsi in Champions anche per il prossimo anno, e affidarsi alla potenza del Sergente può essere sicuramente una scelta vincente. Due anni fa esatti, come ricorda la società sui propri profili social, il centrocampista è stato determinante nella vittoria a San Siro contro l'Inter. Il suo colpo di testa ha permesso alla squadra di portare a casa punti fondamentali per la classifica. Ora è chiamato a fare lo stesso: gol o assist poco importa, la cosa fondamentale è che le sue giocate siano risolutive (come la maggior parte delle volte).