Lazio, due anni la strepitosa tripletta di Immobile all'Hellas Verona

I gol di Ciro Immobile con la Lazio sono così tanti che alle volte si fa fatica a ricordarli. Esattamente due anni "The King" ha griffato una tripletta contro l'Hellas Verona alla terzultima giornata del campionato 2019/2020. I biancocelesti già sicuri di un posto in Champions League si imposero allo stadio Bentegodi per 5-1. Dopo il vantaggio scaligero con Amrabat su rigore, gli uomini di Simone Inzaghi riuscirono ad acciuffare il pareggio allo scadere della prima frazione con il bomber di Torre Annunziata su calcio di rigore. Nella ripresa dopo le reti di Milinkovic Savic e Correa, Ciro riuscì a timbrare per altre due volte il tabellino: prima con un destro a giro di pregevole fattura e poi con un altro tiro dal dischetto. Tre marcature grazie al quale si portò a 34 centri in campionato, prima di raggiungere il record di Higuain a quota 36 nelle ultime due sfide di campionato.