Lazio, due dispiaceri a Nedved: il record di capitan Lulic

La Lazio ha un eroe di nome Senad Lulic. È lui l'uomo della storia, che ha deciso il derby dei derby il 26 maggio 2013 e si è ripetuto a Riyad il 22 dicembre 2019. I suoi gol a Roma e Juventus, rispettivamente in finale di Coppa Italia e Supercoppa Italiana, rappresentano un record di assoluto valore. Il bosniaco ha appaiato Pavel Nedved e Stefano Fiore come soli giocatori a segnare in più di una finale con la maglia biancoceleste, mentre Lulic e il ceco sono gli unici che hanno realizzato un gol in finali di competizioni diverse. Per Nedved il gol di Senad a Riyad ha provocato un duplice dispiacere (sconfitta della sua Juventus e record eguagliato), che può essere consolato dal fatto che l'ex centrocampista rimane l'unico ad aver segnato in tre finali diverse, peraltro di competizioni distinte. Non può però dormire sonni tranquilli, perché Lulic ha dimostrato di saper andare oltre l'ordinario e ha tempo per segnare nuovi record.

