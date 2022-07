Lazio, Durante: "Milinkovic per sostituire Pogba? Ecco cosa vi dico"

TUTTOmercatoWEB.com

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic non fa che irrompere nel calciomercato estivo. Il centrocampista della Lazio è uno dei possibili addii della rosa di Maurizio Sarri qualora arrivasse un'importante offerta a Claudio Lotito. Sono settimane ormai che il gioiello biancoceleste viene accostato al Manchester United per l'operazione che dovrebbe portare de Jong dal Barcellona ai Red Devils. Non solo, perché Milinkovic era uno dei papabili per il centrocampo della Juventus, trattativa mai iniziata visto che i bianconeri hanno virato su Pogba. Ad esprimersi in merito è l'agente Sabatino Durante ai microfoni di TMW Radio: "Milinkovic per sostituire Pogba? Non credo sia così facile, chi gestisce le finanze della Juve non è molto contento di certe spese e risultati. Il menisco può saltare anche da giovani, ma a 30 è più probabile. Se prendi una macchina con un certo chilometraggio è più facile che capiti. Dal punto di vista tecnico va bene, ma non credo per sostituire Pogba. Non credo però a 50 milioni e soprattutto dopo aver preso a certe cifre Bremer. Lotito non credo che accetti un'operazione alla Chiesa. La famiglia Elkann lo vuole? Va bene ma anche alcune scelte non sono andate, vedi Ronaldo, che è stato un bagno di sangue".

E su Marcos Antonio...

"Marcos Antonio è scelto da Sarri per fare il metronomo ma può fare anche il trequartista, è già esperto e ha qualità".