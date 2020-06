Lazio, è amore tra Immobile e Luis Alberto: l'ironia delle 'ladies' e il sondaggio: "Ciro o Sergio?" - FT

Sta facendo il giro del web la foto dell'abbraccio tra Ciro Immobile e Luis Alberto. I due si guardano con tenerezza, esultando probabilmente al termine della vittoria ottenuta contro la Fiorentina. In attesa della reazione di un gelosissimo Francesco Acerbi, che ha sbaragliato la concorrenza di Jessica al fianco dell'attaccante della Lazio, non si è fatta attendere quella delle mogli dei due biancocelesti. Patricia, compagna del 'Mago', ha pubblicato la foto su Instagram, chiamando in causa l'amica Jessica, che ha ripubblicato prontamente lo scatto, aggiungendo una risata. Le 'ladies' si sono alleate: di fronte all'amore tra le due stelle della Lazio, c'era ben poco da fare.

LA SCELTA DEL MAGO - Non è tutta rose e fiori, però, la storia tra Immobile e Luis Alberto. Se non altro perché c'è un terzo incomodo. Allo spagnolo l'ardua scelta. E proprio perché la decisione appare quantomai complicata, ha chiesto aiuto ai propri followers di Instagram, lanciando un sondaggio: "Ciro o Sergio?". Ai seguaci la sentenza.

