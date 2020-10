Lazio e Croce Rossa in campo insieme: campagna di sensibilizzazione contro il Covid-19 - FOTO

La Croce Rossa italiana e la Lazio insieme in campo all'Olimpico per lanciare una campagna di sensibilizzazione contro il Covid 19. #NonAbbassiamoLaGuardia, è il messaggio tramutato in hashtag sulla maglia indossata dal Presidente CRI Francesco Rocca, dal Presidente della Lazio, Claudio Lotito e dal portiere biancoceleste Pepe Reina prima del fischio d'inizio di Lazio-Atalanta. "Vogliamo 'dare un calcio' alle fake news e promuovere i corretti comportamenti anti-contagio. Mi auguro che altre società sportive vogliano dare seguito all'iniziativa”, afferma il Presidente Francesco Rocca. Si unisce al coro anche Lotito: "Se tutti concorreranno a diffondere l'uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento, si potrà ritornare allo stadio. Invito, quindi, i tifosi biancocelesti e non, a dare l'esempio”, si apprende dal profilo Facebook della Croce Rossa.

