Lazio, è il “Matchday”: la carica social del club - FOTO

Domenica importante per la Lazio. Oggi alle 15 scenderà in campo allo Stadio Giovanni Zini per affrontare la Cremonese, la gara è valida per la settima giornata di Serie A. I biancocelesti sono chiamati a riscattare la brutta delusione della sconfitta incassata in Europa League, lo devono a loro stessi e ai tifosi che anche oggi non si sono tirati indietro e affolleranno gli spalti dell’impianto per sostenere la squadra. La società, tramite i canali social ufficiali, ha suonato la carica con il consueto post del “Matchday”.

