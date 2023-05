Lazio, è questione di famiglia: i biancocelesti in campo con...

TUTTOmercatoWEB.com

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Lazio-Cremonese, i biancocelesti in occasione dell’ultima sfida della stagione all’Olimpico hanno deciso di fare un ingresso in campo molto speciale. È una questione di famiglia e quale miglior occasione di questa per poter varcare l’ultima volta l’ingresso dello stadio tenendo mano nella mano i propri figli.

