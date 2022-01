Lazio-Empoli, prestazione sontuosa di Milinkovic: i numeri del Sergente

Mezzo passo falso per la Lazio che, nel primo impegno de 2022, pareggia in casa contro l'Empoli. All'Olimpico il risultato finale è 3-3 con la squadra biancoceleste che chiude la partita con tanti rimpianti sia per le occasioni create che per gli episodi a sfavore. Uno degli aspetti da salvare del pomeriggio è sicuramente la prestazione sontuosa di Milinkovic che ha messo il suo zampino in tutti e tre i gol segnati. Prima l'assist sul gol di Immobile, poi la splendida girata al volo e infine il colpo di testa per il pareggio finale. Una grande prova confermata anche dai numeri pubblicati da Lazio Page.

I NUMERI DEL SERGENTE IN LAZIO-EMPOLI

Goals 2

Tiri 8

Tiri in porta 4

Passaggi chiave 2

Assist 1

Duelli aerei vinti 4

Tackles 2

Tiri bloccati 2

Km percorsi 12.459