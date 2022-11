Lazio, fai pochi falli ma prendi tanti cartellini: il dato paradossale

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'ammonizione di Sergej Milinkovic-Savic contro la Salernitana porta con sé ancora molte polemiche, ampliate dal fatto che lo costringerà a restare in tribuna durante il derby della Capitale. Il centrocampista serbo, senza commettere fallo, ha ottenuto un cartellino giallo da Manganiello, rappresentando in un evento solo l'intera stagione della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il rapporto tra falli commessi e gialli presi in casa biancoceleste sfiora il paradossale: la squadra di Maurizio Sarri ha ottenuto in 12 partite di Serie A, ben 26 cartellini gialli, il tutto commettendo solo 103 falli. La Lazio è la penultima squadra in Italia per irregolarità commesse (dopo c'è solo il Napoli con 102 totali) eppure, ecco il paradosso, i biancocelesti sono anche la seconda che ha ricevuto più cartellini in tutto il campionato. Una sanzione ogni 3,96 falli, è il secondo rapporto più basso in Serie A (dopo il Sassuolo: un cartellino ogni 3,72 falli) e che si rivela ancora più paradossale se si pensa che dei 26 cartellini ottenuti dalla Lazio: uno è un rosso (quello di Maximiano) e ben 7 sono per proteste, di cui 4 nelle prime due giornate. Gli arbitri hanno deciso di non sottostare alle proteste dei biancocelesti, di sanzionare ogni loro tentativo di contestazione, nonostante in altri contesti hanno spesso accettato la situazione, senza mai redarguire qualcuno.