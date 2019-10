Lazio, fare gruppo intorno a Correa: tutto sul momento no del Tucu

Tutto il calore della Lazio intorno a Correa. L’argentino, dopo Inter-Lazio, soffre per la scomparsa della nonna. Ci teneva a fare bene e segnare contro il Bologna per dedicargli un gol. Ecco perché si è presentato lui dal dischetto. Come riporta la rassegna di Radiosei, il Tucu ha chiesto di calciare proprio per questo motivo. Inzaghi e tutti i compagni lo hanno assecondato. Tra i rigoristi compariva il suo nome, ma solo dopo Immobile (già in panchina) e Luis Alberto. Lo spagnolo, molto amico di Correa, non si è opposto alla scelta. È andata male, ma ora ha la vicinanza di tutti i compagni: “Coraggio, ti riprenderai”. Adesso c’è la sosta per riprendere fiato e lasciarsi un grave lutto alle spalle. Il Tucu, con la sua classe e l’affetto dei compagni, può farcela.

