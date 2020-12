Lazio, Fares: "Sarà un match duro. Qui un bellissimo gruppo, mi sto ambientando"

Poco meno di un'ora e Lazio e Verona scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma. Queste le parole di Mohamed Fares ai microfoni di Lazio Style Radio: "Un'emozione incredibile giocare contro la mia ex squadra, sono contento di rivedere tutti e spero sia una bella partita. Giochiamo ogni tre giorni ed è molto stancante, ci alterniamo con Marusic ma mi sto trovando bene. Il Verona sta facendo molto bene noi oggi dobbiamo fare la partita per risalire la classifica, sarà un match duro ma daremo tutto".

Ai microfoni di DAZN, prima del match contro il Verona, l'esterno algerino ha detto: "Sicuramente è difficile, però serve il tempo per ambientarsi. Questo è un bellissimo gruppo, la società è fantastica e quindi sicuramente andrà meglio più avanti".

