Lazio, fascia da capitano rossa per Wilson: arriva la richiesta ufficiale

Lunedì sera la Lazio avrà la possibilità di salutare Pino Wilson davanti il proprio pubblico. La società ha infatti annunciato che per la sfida con il Venezia all'Olimpico, verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e i ragazzi di Sarri giocheranno con il lutto al braccio proprio in onore del Capitano. Nelle ultime ore una sommossa popolare sul web ha chiesto alla società di far giocare Ciro Immobile con la fascia rossa che ha caratterizzato il braccio del roccioso gentiluomo. Il club si era già mosso in questo senso e aveva prontamente fatto richiesta ufficiale alla Lega.

COSA DICE IL REGOLAMENTO - Dalla stagione 2018/19 la Serie A ha imposto ai capitani di tutte le squadre di indossare una fascia omologata, cosa che da tempo avviene in Premier League. Il nuovo regolamento Regolamento delle divise da giuoco della Lega Serie A pubblicato il 25 agosto 2018 (CU n. 23), all'articolo 11 comma 1, comunica che: "II Capitano, in ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega, deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega".

I CASI LIMITE - Ad oggi ci sono stati solo due strappi alla regola: quello di Pezzella con la Fiorentina e quello di De Rossi con la Roma. L'argentino indossò la fascia personalizzata in onore del compagno scomparso Davide Astori, mentre il romanista vestì l'accessorio personalizzato con una dedica alla Roma. Entrambi furono multati dal Giudice Sportivo, ma il capitano viola ricevette poi la deroga per continuare a indossare senza problemi quella in onore del suo predecessore. Questi due casi sicuramente costituiscono un precedente, vedremo cosa la Lega deciderà in merito alla richiesta della Lazio.