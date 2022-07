Lazio, finalmente Gila: domani in Paideia per le visite

Finalmente Mario Gila. Domani mattina non ci sarà solo Alessio Romagnoli in Paideia, ma anche il difensore spagnolo. Sei giorni dopo l'ultima volta, martedì mattina l'ex Real Madrid sarà in clinica per sottoporsi alle visite mediche del caso. L'iberico è pronto per la sua nuova avventura con l'aquila sul petto. Sarri presto avrà buona parte degli acquisti richiesti. Cancellieri, Marcos Antonio e Casale sono già ad Auronzo di Cadore, presto saranno raggiunti da Romagnoli, Maximiano e Gila.