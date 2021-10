Lazio-Fiorentina, i convocati di Italiano: out Nico Gonzalez e Dragowski

Manca sempre meno al calcio d'inizio di Lazio-Fiorentina, match valido per la decima giornata di Serie A in programma mercoledì 27 ottobre ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Momenti opposti per le due squadre: i biancocelesti avranno sicuramente tanta voglia di riscatto dopo la disfatta di Verona, la Viola vuole dare continuità di risultati dopo il convincente successo con il Cagliari. Quasi tutti a disposizione per Vincenzo Italiano che dovrà fare a meno di Nico Gonzalez, positivo al Covid, e dell'infortunato Dragowski.

I CONVOCATI

Portieri: Rosati, Terracciano, Fogli.

Difensori: Biraghi, Igor, Quarta, Milenkovic, Nastasic, Odriozola, Terzic, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Benassi, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Dunca, Maleh, Torreira.

Attaccanti: Kokorin, Callejon, Saponara, Sottil, Toci, Vlahovic.