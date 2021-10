Lazio - Fiorentina, la difesa è (finalmente) promossa: arriva il primo clean sheet

La Lazio vince contro la Fiorentina. Lo fa grazie al gol di Pedro, l'unico a mettere la propria firma sul tabellino di un match che arriva a pochi giorni dalla brutta sconfitta contro il Verona e qualche giorno di ritiro. Per il match contro i viola Sarri ha potuto contare su due ritorni importanti: sia Luiz Felipe che Acerbi, scontate le rispettive squalifiche, hanno ripreso il posto da titolare nello scacchiere biancoceleste. E i risultati sono arrivati. Per la prima dall'inizio del campionato, infatti, Pepe Reina è riuscito a tenere la porta inviolata. Contro la Fiorentina è arrivato dunque il primo clean sheet se consideriamo solamente le gare di Serie A. Solamente altre due volte, in Europa League contro Marsiglia e Lokomotiv Mosca, la squadra aveva raggiunto il risultato.

Pubblicato il 27/10

