Lazio, Firmino elogia Leiva: "Grande giocatore, per me fonte di ispirazione"

L'importanza di un giocatore non si vede solo dalle prestazioni sul campo, ma anche da ciò che riesce a dare all'interno dello spogliatoio. Ecco, Leiva è una garanzia sotto entrambi gli aspetti. Un campione "stile Klose", capace di dare l'esempio con carisma e professionalità. Lo ha dimostrato in questi due anni e mezzo alla Lazio, aveva fatto altrettanto nella sua vita precedente al Liverpool: dieci anni che lo hanno fatto entrare nel cuore della tifoseria dei Reds, ma anche in quello dei suoi ex compagni di squadra. L'ultima conferma è del centravanti brasiliano Firmino che, ai microfoni di Espn Brasile, ha parlato dell'importanza di Lucas nel momento del suo arrivo in Premier League: "Quando sono arrivato qui, lui e Coutinho mi hanno aiutato moltissimo. Parliamo di grandissimi giocatori, che hanno una storia nel mondo del calcio. Ho preso ispirazione da entrambi, sono stati fondamentali per il mio inserimento".

