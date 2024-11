Lazio, fischi durante l'inno dell'Europa League: la protesta dei tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Scendono in campo le squadre, si schierano davanti alle panchine per il solito rito d'ingresso, in attesa che dalle casse dell'Olimpico risuoni l'inno dell'Europa League e sventoli il telo con il nuovo logo della competizione europea. Proprio in quel momento dagli spalti parte una bordata di fischi che oscurano il celebre inno e dominano l'impianto. Un segno di protesta da parte dei tifosi della Lazio nei confronti della Uefa dopo la decisione di squalificare i due settori della Curva Nord.