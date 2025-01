Lazio, Folorunsho svela: "Fiorentina? Quest'estate c'erano..."

TUTTOmercatoWEB.com

Michael Folorunsho alla fine ha lasciato Napoli per trasferirsi alla Fiorentina, squadra con la quale contro il Monza ha fatto il suo esordio stagionale. Un trasferimento che si potrebbe concretizzare a giugno, quando i Viola decideranno se applicare o no il diritto di riscatto, spegnendo nel primo caso il sogno di vederlo con la maglia della Lazio. I bianocelesti, d'altronde, in estate ci avevano provato ma senza insistere davvero motivo per cui la trattativa non è mai andata in porto. Intervenuto in conferenza stampa, per presentarsi al suo nuovo pubblico, Folorunsho ha rivelato però che proprio nella sessione estiva di mercato tra i club a essersi fatto avanti non c'erano solo i biancocelesti, ma anche la Fiorentina stessa.

"Ho scelto la Fiorentina perché già in estate c'erano stati contatti ma poi non si è concretizzato. Tramite il mio agente ho saputo che facevano sul serio per gennaio e non ci ho pensato un attimo: è un club importante e non potevo che rispondere presente di fronte a passi del genere. Per me è un grande onore, cercherò di ripagare voglia e grinta".