Lazio, Franco: il nuovo tatuaggio è per Daniel Guerini - FOTO

Sono passati solo sei giorni dalla scomparsa di Daniel Guerini. Il calciatore della Primavera della Lazio ha perso la vita in un incidente stradale lasciando un vuoto immenso tra i suoi compagni e in generale nel mondo del calcio che ha perso una giovane promessa. Chi ha giocato con lui non potrà mai dimenticarlo e Damiano Franco ha voluto imprimere il ricordo anche sulla pelle dedicandogli un tatuaggio: una G con le ali da angelo, quello che ora è Daniel. "Era il tuo sogno. Era il nostro sogno ed è giusto che tu sia sempre qui con me ad inseguire questo sogno che purtroppo la vita ti ha portato via troppo presto. Sarai sempre con me amico mio", questo il messaggio postato sui social dal biancoceleste.

