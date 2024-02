Lazio, gaffe clamorosa di Dazn sulla Scarpa d'Oro: dimenticato Immobile - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Ancora una volta la Lazio viene messa in secondo piano, anche a costo di fare gaffe clamorose a livello nazionale. Ieri sera, durante il post partita di Inter-Atalanta, termina per 4-0 in favore dei nerazzurri, negli studi di Dazn è stata celebrata la figura di Lautaro Martinez, vero mattato del campionato. Nel tentativo di omaggiare le capacità realizzative dell'argentino, il suo nome è stato posto tra i possibili candidati per la Scarpa d'Oro ed è proprio nel ricordare i vincitori italiani che si è completata la svista. La conduttrice del programma, coadiuvata dai presenti in studio - tra cui Giampaolo Pazzini - hanno ricordato le vittorie nel passato di Toni e di Totti, senza citare quella datata 2020 di Ciro Immobile, quando l'attaccante biancoceleste realizzava 36 gol ed eguagliava il record di Higuain come miglior marcatore stagione nel campionato di Serie A. Una dimenticanza aggravata dalla collaborazione tra presentatrice e ospiti, con la prima che chiedendo supporto si rivolge così: "L'ultimo italiano che l'ha vinta è stato...?". "Totti" arriva pronta la risposta dallo studio, che aggiunge poi: "Toni prima e Totti dopo", nel tentativo di mostrare anche la propria precisione e conoscenza di un argomento in cui, a quanto pare, necessitano di un approfondito ripasso.