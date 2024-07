Lazio, Gallo sicuro: "Può essere un'outsider. Con Baroni in panchina..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Andrea Rosito

In un'intervista rilasciata ai microfoni di news.superscommesse.it, il tecnico della Virtus Entella Fabio Gallo ha parlato di alcune squadre di Serie A. Tra queste ha espresso il suo pensiero anche sulla Lazio e sul lavoro che dovrà svolgere Marco Baroni nella prossima stagione. Ecco cosa ha detto in merito: "Inter sicuramente favorita per completezza di organico e perché ha vinto lo Scudetto lo scorso anno, la vedo un gradino superiore alle altre. Milan e Juventus saranno le antagoniste per eccellenza e si potranno inserire nella lotta per il titolo. Vedo nella Lazio una potenziale outsider: con Baroni alla guida dei biancocelesti, magari in sordina, potrebbe davvero diventare una mina vagante della prossima stagione. Baroni è davvero un mister molto, molto bravo".