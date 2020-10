Lazio, Garrincha fu biancoceleste qualche ora. Wilson: "Papadopulo gli entrò male"

Un retroscena ripercorso da "Il Cuoio", nel suo speciale in edicola sul Corriere dello Sport. Manoel Francisco dos Santos, meglio noto a tutti come Garrincha, si allenò per due giorni con la Lazio. L'episodio risale al 1970, l'allenatore dei biancocelesti era Lorenzo e il brasiliano condivise lo spogliatoio con Chinaglia. A ricordare l'episodio l'ex capitano Pino Wilson: "Ci allenavamo al Flaminio, rimanemmo estasiati dai suoi dribbling. Tutti tranne uno. Tentò di dribblare Papadopulo con una serie di finte, lui entrò sul brasiliano come un treno. Da quel giorno non lo vedemmo più".

