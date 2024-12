Lazio, Garzya: "Una batosta può capitare, non penso sia traumatizzata"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A proposito della sconfitta subita dalla Lazio con l'Inter, si è espresso Garzya ai microfoni di TMW: "Secondo me no. Comunque hai perso contro l'Inter, il contraccolpo lo avrebbe avuto se avesse perso contro un'altra. O perdi o 2-0 o 6-0 cambia poco. Durante un cammino ci sta di prendere una batosta. L'hai presa con l'Inter e può starci. Non credo che possa avere un trauma, perché è una squadra tosta, quadrata. E' stato un incidente di percorso".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE