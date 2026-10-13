Lazio, Sergio: "Complimenti a Gattuso! Il vero problema ora è..."

Fonte: Alessandro Pedicelli - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio di Gattuso convince e raccoglie consensi anche tra gli addetti ai lavori. Raffaele Sergio, ex calciatore e allenatore, ha analizzato il momento dei biancocelesti ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sui meriti del tecnico, sulle scelte di mercato e sulle possibili insidie legate alla contestazione dei tifosi.

"Intanto facciamo i complimenti a Gattuso, che è arrivato fra i dubbi di tutti e che invece alla fine ha dato equlibrio e una giusta impostazione alla squadra. Il problema potrebbe presentarsi casomai al sorgere di una piccola crisi, che potrebbe far saltare degli equilibri. Non dimentichiamoci comunque della situazione e della contestazione dei tifosi. Solo questo è il vero problema della Lazio, perché anche sul mercato sono state fatte scelte giuste ed oculate".