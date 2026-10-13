Lazio, Liverani: "Contro la Juve grande opportunità. Olimpico? Situazione che fa male"

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Raggiunto dai microfoni di Radiosei Fabio Liverani ha detto la sua sulla Lazio dopo la vittoria sul Monza e, in vista, della sfida contro la Juventus: "La Juventus, dopo la partita con il Milan, rappresenta un confronto in cui riceverai un segnale di quello che la Lazio è e potrebbe essere".

"Servirà una prestazione di grande intensità, anche per sfruttare l’impegno europeo della Juventus. C’è da dare un segnale, su questo non c’è dubbio. Così come è chiaro che la pressione è tutta bianconera. Questo non toglie che devi andare lì a giocare con il fuoco dentro. È​​​​​​​ anche l’opportunità di spingere sull’acceleratore".

"Tifosi-Lotito? Ho avuto la fortuna e la forza di conoscere questa tifoseria nel bene e nel male. Su una cosa siamo uguali, il pensiero sul rispetto della persona. Questa situazione fa male al calcio. Vedere l’Olimpico così è stato deprimente, desolante per tutti, ma se i tifosi sono arrivati a questo significa che sono arrivati ad un punto di sofferenza inimmaginabile. Non c’è altra persona se non Lotito che deve trovare la soluzione a tutto questo”.

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