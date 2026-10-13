Lazio, Liverani: "Contro la Juve grande opportunità. Olimpico? Situazione che fa male"
Raggiunto dai microfoni di Radiosei Fabio Liverani ha detto la sua sulla Lazio dopo la vittoria sul Monza e, in vista, della sfida contro la Juventus: "La Juventus, dopo la partita con il Milan, rappresenta un confronto in cui riceverai un segnale di quello che la Lazio è e potrebbe essere".
"Servirà una prestazione di grande intensità, anche per sfruttare l’impegno europeo della Juventus. C’è da dare un segnale, su questo non c’è dubbio. Così come è chiaro che la pressione è tutta bianconera. Questo non toglie che devi andare lì a giocare con il fuoco dentro. È anche l’opportunità di spingere sull’acceleratore".
"Tifosi-Lotito? Ho avuto la fortuna e la forza di conoscere questa tifoseria nel bene e nel male. Su una cosa siamo uguali, il pensiero sul rispetto della persona. Questa situazione fa male al calcio. Vedere l’Olimpico così è stato deprimente, desolante per tutti, ma se i tifosi sono arrivati a questo significa che sono arrivati ad un punto di sofferenza inimmaginabile. Non c’è altra persona se non Lotito che deve trovare la soluzione a tutto questo”.
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